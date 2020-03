Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auffahrunfall; Containerbrand; Randalierer in Gewahrsam, Brand in Seniorenzentrum

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der K 6769 ereignet hat. Eine 53 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo war gegen 6.10 Uhr auf der Kreisstraße von Münsingen in Richtung Buttenhausen unterwegs und musste wegen eines querenden Rehs bis zum Stillstand abbremsen. Eine hinter dem Polo fahrende 25-Jährige erkannte die Situation zu spät und krachte mit großer Wucht mit ihrem VW Golf ins Heck des Polo. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings dürfte an dem Golf wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Wagen musste nachfolgend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Plochingen (ES): Container in Brand geraten

Zu einem Containerbrand sind am Montagabend die Rettungskräfte in die Plochinger Filsallee ausgerückt. Gegen 18.50 Uhr war auf einem Betriebsgelände ein Müllcontainer samt Presse aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. In dem Container befanden sich überwiegend Holz- und Kunststoffabfälle. Durch die Löscharbeiten entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung, die zu Sichtbehinderungen auf der nahegelegenen B 10 führten. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Tübingen (TÜ): Randalierer in Gewahrsam

Wegen eines psychisch auffälligen Mannes musste die Polizei am späten Montagabend, kurz vor 23 Uhr, in die Tübinger Weststadt ausrücken. Der 42-Jährige hatte zuvor in seiner Wohnung randaliert und Elektrogeräte und anderes Mobiliar aus einem Fenster im 2. Stock eines Mehrfamilienhauses geworfen, worauf Anwohner die Polizei alarmierten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte warf der Mann weitere Gegenstände aus dem Fenster. Als er in der Wohnung versuchte, die Einsatzkräfte körperlich anzugreifen, wurde er unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock überwältigt und in Gewahrsam genommen. Nach ambulanter Behandlung einer leichten Verletzung wurde der Mann in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. (ak)

Balingen (ZAK): Brand in Seniorenzentrum

Ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Küchenbrand am frühen Dienstagmorgen in einem Seniorenzentrum in der Biberacher Straße entstanden. Gegen 2.20 Uhr wurde aufgrund der Rauchentwicklung der Brandmeldealarm ausgelöst. Ersten Erkenntnissen nach hatten Küchengegenstände und die Einrichtung in der Nähe eines Herds Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und elf Einsatzkräften ausrückte, konnte ein Ausbreiten des Brands auf weitere Räume verhindern und die Flammen rasch löschen. Eine 49-jährige Frau musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell