Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Frontalkollision mit Gegenverkehr

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Brand auf Speditionsgelände

Bei einem Brand auf dem Gelände einer Spedition in der Zeppelinstraße ist am Montagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro entstanden. Kurz vor 14 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem Stapler mit Verladetätigkeiten beschäftigt, als plötzlich eine Palette in Flammen aufging. Möglicherweise könnten sich Kartonagen mit Spraydosen, die mit auf der Palette transportiert wurden, selbst entzündet haben. Durch das Feuer wurden weitere, in unmittelbarer Nähe stehende Paletten mit Motoren und Ladegeräten in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung ausgerückt. (mr)

Geislingen (ZAK): Gegenverkehr übersehen

Zwei nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte und zwei schrottreife Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der K 7122 ereignet hat. Eine 59-Jährige war kurz vor sechs Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Kreisstraße von Geislingen in Richtung Binsdorf unterwegs und wollte am Ortsbeginn Binsdorf nach links in einen Firmenparkplatz abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW Bora, dessen 26-jähriger Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, um rechtzeitig reagieren zu können. Im Einmündungsbereich kam es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 11.000 Euro entstanden sein. Sie mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

