POL-RT: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen, Brand

Sprayer auf frischer Tat ertappt

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben zwei 16 -Jährige am Samstagabend in der Lindachstraße angerichtet. Ein Zeuge teilte über Notruf mit, dass er zwei Personen beim Sprayen beobachtet habe. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, konnten die beiden Täter in der Albstraße nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass an mehreren Gebäuden frische "TAG´s" angebracht waren.

Esslingen (ES): Mit Baum kollidiert -Zeugensuchmeldung

Am Samstag kurz vor 22.00 Uhr ist der Polizei mitgeteilt worden, daß ein dunkler Pkw Audi Q5 in der Plochinger Straße gegen einen Baum geprallt sei. Anschließend sei der Fahrer in der Plochinger Straße in eine Tiefgarageneinfahrt gefahren und wenig später dann wieder dort hinausgefahren. Anschließend fuhr der Audi über die Bismarckstraße in Richtung Heilbronner Straße und konnte wenig später von einer Streife des Polizeireviers Esslingen wiederum in der Plochinger Straße angehalten werden. Der 34 - jährige Fahrer stand erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Auf seiner Fahrt hat er zusätzlich auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Möglicherweise hat er auch weitere geparkte Pkw angefahren, die zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren. Es wurden im dortigen Bereich Fahrzeugteile aufgefunden, welche nicht dem Audi Q5 zugeordnet werden konnten. Weiterhin soll er zumindest einen weiteren Pkw-Fahrer gefährdet haben. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen dieser Fahrt und mögliche Geschädigte, sich unter Telefon 0711/ 3990-330 zu melden.

Esslingen (ES): Vorfahrtsverletzung

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Rettungswagen beteiligt war, ist es am Samstag gegen 09.45 Uhr gekommen. Der 24 - jährige Fahrer des Rettungswagens der Marke Daimler-Benz, Typ Sprinter, befuhr die Nellinger Straße bergwärts und missachtete die Vorfahrt eines von rechts aus der Filderstraße kommenden Pkw Ford Tourneo, welcher von einem 38 - Jährigen gelenkt wurde. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Nürtingen (ES): Auf Ölspur ausgerutscht

Am Samstag gegen 15.30 Uhr ist eine Ölspur einem Motorradfahrer zum Verhängnis geworden. Der 57 - Jährige befuhr mit seinem Kraftrad der Marke Harley-Davidson die Zittelmannstraße und wollte nach links in die Reuderner Straße abbiegen. Hierbei rutschte ihm auf einer Ölspur das Hinterrad weg, so dass er stürzte und sich leicht verletzte. An dem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Schlaitdorf (ES): Thuja-Hecke in Brand geraten

Am Samstagvormittag ist es auf einem Gartengrundstück im Gewann Kotzäcker zu einem Brand einer Thuja-Hecke gekommen. Gegen 11.30 Uhr verbrannten ein 57 -Jähriger und ein 33 -Jähriger auf dem Grundstück anfallenden Grünschnitt. Vermutlich in Folge von Funkenflug geriet eine sich auf dem Gütle befindliche Thuja- Hecke auf einer Länge von ca. 50 Metern in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehren aus Schlaitdorf, Walddorfhäslach und Neckartailfingen, welche mit acht Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Tübingen (TÜ): Pedelec übersehen

Eine leichtverletzte Person und 3.000,- Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der L 1208 ereignet hat. Ein 29 -jähriger BMW-Fahrer war gegen 15.45 Uhr von Dettenhausen kommend in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Kurz vor Bebenhausen wollte er nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden 70 -jährigen Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge fiel der Pedelec-Fahrer zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Hechingen (ZAK) - Sachbeschädigung auf Grillplatz - Verstoß gegen CoronaVO -Zeugensuchmeldung

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Hechingen an der Grillstelle bei der Schutzhütte Martinsberg eine Grillparty veranstaltet und hierbei eine hölzerne Sitzbank beschädigt. Diese wurde in die brennende Feuerstelle geworfen und völlig zerstört. Des Weiteren wurde eine Menge Unrat an der Örtlichkeit zurückgelassen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag relevante Wahrnehmungen im Bereich der Grillstelle gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/98800 zu melden.

Es wird in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass man sich nach der derzeit geltenden Corona-Verordnung der Landesregierung im öffentlichen Raum nur alleine oder mit einer weiteren, nicht im selben Haushalt lebenden Person, oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands aufhalten darf. Bei entsprechenden Verstößen muss mit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens gerechnet werden. Ab einer Anzahl von 15 Personen erfolgt die Einleitung einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

