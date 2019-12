Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Kind von Auto erfasst

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat sich ein zehnjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zugezogen. Der Bub rannte kurz nach 7.30 Uhr über die Flandernstraße und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Heftiger Auffahrunfall auf Bundesstraße

Nach einem heftigen Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen am Mittwochmorgen ist die B 296 zwischen Entringen und Pfäffingen voll gesperrt worden. Kurz nach 7.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger, der auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs war, mit seinem Smart mit hoher Geschwindigkeit auf den Audi A8 einer 49 Jahre alten Frau auf. Der Smart-Lenker, der den derzeitigen Ermittlungen zufolge nicht angegurtet war, wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des A8 verletzte sich leicht und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro. Die Vollsperrung konnte gegen 9.20 Uhr aufgehoben werden. (mr)

