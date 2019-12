POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Einbrüche

Polizeipräsidium Reutlingen

Hohenstein (RT): Äußerst riskant überholt

Den Führerschein eines 23-jährigen Sattelzugfahrers haben Beamte des Polizeireviers Pfullingen nach einem äußerst riskanten Überholmanöver am Montagnachmittag auf der B 312 beschlagnahmt. Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße von Bernloch in Richtung Engstingen unterwegs. Obwohl er die Strecke nicht vollständig übersehen konnte, setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Ein entgegenkommender 45-jähriger Fahrer eines VW Golf konnte nur durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach rechts aufs Bankett der drohenden Frontalkollision entgehen. Dabei überfuhr der Golf noch zwei Leitpfosten. Unbeirrt setzte der Lkw-Fahrer anschließend seine Fahrt fort. Er konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich Riedlingen angetroffen werden. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Frau auf Fußgängerüberweg angefahren

Eine Fußgängerin ist am späten Montagnachmittag auf einem Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt worden. Eine 59-Jährige befuhr kurz vor 17.30 Uhr mit ihrem VW Polo die Walddorfer Straße im Ortsteil Häslach. Auf Höhe Gebäude 3 übersah sie eine 49 Jahre alte Frau, die den dortigen Fußgängerüberweg benutzte. Die Fußgängerin wurde von dem Pkw aufgeladen und schwer verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An dem Auto war ein Schaden in Höhe von zirka 2.500 Euro entstanden. (ms)

Esslingen (ES): Mann auf Fußgängerüberweg von Pkw erfasst

Mit Verletzungen in bislang unbekannter Schwere ist ein Fußgänger nach der Kollision mit einem Pkw am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 17.45 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Smart auf der Alleenstraße von Zell herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach der Einmündung Röntgenstraße übersah sie einen 60 Jahre alten Fußgänger, der den dortigen Zebrastreifen überquerte. Der Mann wurde von der Front des Kleinwagens erfasst und zu Boden geschleudert. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an dem Smart wird auf 500 Euro geschätzt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Eine Verletzte und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der L 1208 ereignet hat. Eine 46-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Smart auf der Landesstraße von Steinenbronn in Richtung Echterdingen unterwegs. In einer engen Rechtskurve verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und kam zu weit nach links. Auf der Gegenfahrspur kam es zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Smart einer 64-Jährigen. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, musste die 64-Jährige nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (cw)

Neuhausen (ES): Einfamilienhäuser im Visier von Einbrecher

Am Montag sind in der Gemeinde Neuhausen gleich zwei Einfamilienhäuser ins Visier eines oder mehrerer Einbrecher geraten. Im Laufe des Tages, zwischen acht Uhr und 18 Uhr, hebelte ein Unbekannter in der Bismarckstraße ein Gebäudefenster auf und drang so ins Innere vor. Dort wurden zahlreiche Schränke durchwühlt. Zwischen 16.45 Uhr und 21.30 Uhr schlug ein Einbrecher auch in der Panoramastraße zu. Er warf mit einem Stein eine Terrassentür ein und verschaffte sich so Zutritt zum Haus. Auch hier durchwühlte der Täter mehrere Räume. Ob in beiden Fällen etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Zwei Verletzte, zwei abgeschleppte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines missglückten Abbiegevorgangs am Montagabend zwischen Baisingen und Mötzingen (Landkreis Böblingen). Gegen 19.20 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Skoda auf der L 1361 in Richtung Baisingen unterwegs und wollte an der Abzweigung zur K 6940 nach links in Richtung Mötzingen abbiegen. Dabei kollidierte ein entgegenkommender Lkw frontal mit dem Skoda, der sich dadurch um die eigene Achse drehte, gegen die Leitplanken prallte und hinter dem Laster zum Stehen kam. Die Unfallverursacherin und der 58 Jahre alte Lkw-Lenker zogen sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Nach der Bergung der Fahrzeuge wurde die stark verschmutzte Fahrbahn durch ein Spezialfahrzeug gereinigt. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Rottenburg (TÜ): In Holzstapel gekracht

Leichte Verletzungen und ein Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro an seinem Fahrzeug hat ein 21-jähriger Pkw-Lenker zu beklagen, der am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, auf der Osttangente verunglückt ist. Der junge Renault-Fahrer war auf der B28 aus Richtung der Abzweigung Wendelsheim kommend in Fahrtrichtung Rottenburg unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, zwei Holzpfeiler touchierte und dann auf einem angrenzenden Grundstück frontal in zwei Holzstapel hineinfuhr. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Es kam zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. (ak)

