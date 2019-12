Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Messer hantiert; Polizei findet Vermissten; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Mit Messer hantiert und gedroht

Ein offenbar psychisch auffälliger 33-Jähriger hat am Dienstagabend in zwei Gaststätten in der Reutlinger Innenstadt mehrere Personen bedroht und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann begab sich gegen 22.15 Uhr zunächst in ein Bistro in der Bahnhofstraße, äußerte dort eine abfällige Bemerkung und beleidigte den 50 Jahre alten Inhaber. Im Verlauf eines anschließenden Gerangels zwischen den beiden Männern, bei dem auch die Oberbekleidung des 50-Jährigen beschädigt wurde, zog der 33-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand ein Messer. Er konnte durch einen hinzukommenden Zeugen jedoch zu Boden gebracht werden. Nachdem sich der Inhaber des Bistros und der Zeuge in das Gebäude zurückgezogen hatten, betrat der Angreifer, gegen den auch Pfefferspray eingesetzt worden war, eine andere, nahegelegene Gaststätte. Da er das Messer offenbar noch immer in der Hand hielt, wurde er von einem 49 Jahre alten Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Dabei verletzte sich der Zeuge leicht an der Hand. Der 33-Jährige wurde im Anschluss in eine Klinik für Psychiatrie eingeliefert. Er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Metzingen (RT): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber haben ab dem späten Dienstagabend in Metzingen nach einem vermissten 71-Jährigen gesucht und diesen gegen ein Uhr in der Nacht gefunden. Der Senior war nach einem Café-Besuch mit mehreren Begleitern auf dem gemeinsamen Nachhauseweg, als er plötzlich unbemerkt verschwand. Unmittelbar nach der Vermisstenanzeige wurde nach dem Mann mit starken Polizeikräften gefahndet. Eine Streifenwagenbesatzung hörte kurz vor ein Uhr im Bereich Bohlstraße / Nordtangente Geräusche und entdeckte den Vermissten in dem dortigen Bachbett im schienbeinhohen Wasser liegend. Der stark unterkühlte Mann, der offenbar gestürzt war, wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kollision im Einmündungsbereich

Im Einmündungsbereich Stettener Hauptstraße / Höfer Äcker im Stadtteil Stetten sind am Dienstagabend zwei Pkw zusammengestoßen. Eine 49-Jährige bog mit ihrem Dacia Sandero gegen 19.15 Uhr von der Straße Höfer Äcker aus nach links in die Stettener Hauptstraße ein und kollidierte mit ihrem Wagen dabei mit dem von dort kommenden Nissan Micra einer 55 Jahre alten Frau. Bei dem Aufprall zog sich die 55-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. An den beiden nicht mehr fahrtauglichen Pkw beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 12.000 Euro. (mr)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Infolge einer Vorfahrtsmissachtung hat sich am Dienstagmittag in Sielmingen ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und rund 15.000 Euro Blechschaden ereignet. Ein 73 Jahre alter Mann war mit seinem Ford gegen zwölf Uhr auf der Jakobstraße unterwegs und wollte in die Hindenburgstraße abbiegen. Hierbei missachtete der Senior die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 38-jährigen VW-Lenkerin, worauf der Ford frontal mit der Fahrerseite des VW kollidierte. Der Touran wurde durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse gedreht. Die Fahrerin, die sich dabei leicht verletzte, musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide nicht länger fahrtauglichen Pkw wurden abgeschleppt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Radfahrer schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim/Teck sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am späten Dienstagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden ist. Der komplett schwarz gekleidete, 21-jährige Mann befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit seinem unbeleuchteten Mountainbike den Fahrradschutzstreifen der Schlierbacher Straße in Richtung Ziegelwasen. Dabei wurde er von einem 52 Jahre alten Fahrer eines Linienbusses überholt. Wie bisher bekannt, touchierte der Radler während des Überholvorgangs den Bordstein und stürzte zu Boden. Der Schwerverletzte wurde bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt von Ersthelfern versorgt. Zeugentelefon 07021/501-0. (mr)

Filderstadt ES): Einbruch ohne Beute

In ein Wohngebäude in der Bruckenackerstraße im Stadtteil Bernhausen ist zwischen Sonntag und Dienstag eingebrochen worden. Die Tat wurde am Dienstagvormittag entdeckt. Über den Balkon des Gebäudes stieg der Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung ein. Beim Durchsuchen des Mobiliars fand der Eindringling aber nichts Stehlenswertes, weshalb er ohne Beute wieder abzog. (ak)

Owen (ES): Im Untergeschoss eingestiegen

Ein Einfamilienhaus in der Steingaustraße hatte ein Einbrecher am Dienstagabend im Visier. Zwischen 17.30 und 21.45 Uhr hebelte er ein Fenster im Untergeschoss des Gebäudes auf und gelangte so in die Einliegerwohnung. Über eine Verbindungstür zum Treppenhaus, die er gewaltsam öffnete, gelangte er auch in die oberen Stockwerke, wo er nach möglicher Beute suchte. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. (ak)

Nürtingen (ES): Fenster aufgehebelt

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses hat ein Einbrecher am Dienstagnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 19.45 Uhr, in der August-Pfänder-Straße ausgenutzt. Nachdem er zunächst erfolglos versucht hatte, über die Haustür in das Haus einzudringen, machte er sich schließlich an einem Fenster auf der Gebäuderückseite zu schaffen und stieg hierdurch in das Gebäude ein. Schränke in mehreren Zimmern wurden durchwühlt. Mit ein paar Münzen verschwand der Täter wieder unerkannt. (ak)

Erkenbrechtsweiler (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Rechbergstraße ist ein Unbekannter am Dienstagmittag eingebrochen. Zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr schlich sich der Einbrecher in den Garten des Hauses ein und verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Gomaringen (TÜ): Zu schnell unterwegs

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 39-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung Dußlinger Straße / Unter der Steigstraße ereignet hat. Der Radler war gegen 10.25 Uhr auf der leicht abschüssigen Dußlinger Straße in Richtung Unter der Steigstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in diese einbiegen. Weil er jedoch viel zu schnell war, wurde er in der Kurve nach außen getragen und prallte auf der Gegenfahrspur frontal gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Subaru eines 66-Jährigen. Dank seines getragenen Schutzhelmes wurde der Fahrradfahrer dabei nur leicht verletzt, sodass auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens verzichtet werden konnte. Der Aufprall des Radlers auf das Auto war so heftig, dass der Subaru nachfolgend nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden fiel mit etwa 3.000 Euro erheblich aus. (cw)

Tübingen (TÜ): Heftiger Unfall beim Ausparken

Auf schätzungsweise 30.000 Euro beläuft sich der Gesamtschaden an vier Fahrzeugen, der am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall entstanden ist. Kurz vor 15.30 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Golf in der Danziger Straße rückwärts aus einer Parkbucht und kam kurzzeitig zum Stehen. Ein 53 Jahre alter Mann, der auf der Danziger Straße in Richtung Weinbergstraße unterwegs war, krachte mit seinem Chrysler in das von rechts in die Fahrbahn hineinragende Heck des Golf. Der Aufprall war so heftig, dass sich dieser um die eigene Achse drehte und gegen einen geparkten VW up! schleuderte. Der Chrysler wiederrum kollidierte noch mit einem ebenfalls in der Parkbucht stehenden VW Touran. Bei dem Unfall erlitt der 53-Jährige leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Sowohl der Chrysler als auch der Golf mussten abgeschleppt werden. (mr)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell