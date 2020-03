Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: PKW-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug: 2 Verletzte und 3 beschädigte Fahrzeuge

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Ein 26-jähriger PKW-Lenker verlor am Freitagabend in Sielmingen die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Er und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt.

Kurz nach 20 Uhr wollte der Fahrer eines VW Bora von der Emerlandstraße in die Seestraße abbiegen. Dabei konnte er vermutlich die Spur nicht halten und streifte zunächst einen in der Seestraße geparkten BMW. Im Anschluss stieß er frontal in einen danebenstehenden Mercedes Vito. Da nach dem Unfall Qualm aus dem Verursacherfahrzeug aufstieg, rückte neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Filderstadt mit mehreren Fahrzeugen aus. Durch den Aufprall, bei welchem auch die Airbags des VW auslösten, wurde der 33-jährige Beifahrer des VW verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik verbracht. Auch der Fahrer erlitt leichtere Verletzungen und wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen in der Klinik untersucht. Bei dem Unfallverursacher ergab sich während der Unfallaufnahme der Verdacht der Alkoholisierung. Ein Alkoholtest ergab dann auch einen Wert von deutlich über 1 Promille. Zudem zeigte der Fahrer auch Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Führerschein des Filderstädters wurde daher einbehalten und im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den drei PKW dürfte ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro entstanden sein. Die Feuerwehr aus Filderstadt war mit 5 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

