Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wo ist der VW Polo geblieben?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein VW Polo ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mehlingen gestohlen worden. Der Wagen verschwand zwischen 22 und 8.50 Uhr in der Ludwigstraße, dort war er auf der Straße in Höhe des Hauses Nummer 53 geparkt.

Der VW Polo ist grau und hat die amtlichen Kennzeichen KL - TT 220; es handelt sich um ein Fahrzeug aus dem Baujahr 2007.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Wagen wegfuhr, oder die wissen, wo er jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell