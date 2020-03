Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Überwachung der Corona-Verordnung der Landesregierung; Zigarettenautomaten und Pkw aufgebrochen; Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Landkreise Esslingen/Reutlingen/Tübingen/Zollernalbkreis: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Überwachung der Corona-Verordnung der Landesregierung

Im Laufe des Wochenendes haben die Einsätze im Rahmen der Überwachung der Corona-Verordnung und die Verstöße dagegen deutlich zugenommen. Während im Laufe der vergangenen Woche in der Bevölkerung mit wenigen Ausnahmen eine große Akzeptanz der Beschränkungen festzustellen war und noch am Donnerstag sich die Zahl der festgestellten Verstöße in allen vier Landkreisen mit insgesamt knapp über 30 eher in Grenzen hielten, ging die Zahl der Verstöße ab Freitagnachmittag mit dem Anstieg der Temperaturen sprunghaft nach oben. Bis Montagmorgen, sechs Uhr, mussten von Kräften des Polizeipräsidiums Reutlingen mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz unter anderem insgesamt 329 Ordnungswidrigkeiten verfolgt werden, mehr als zwei Drittel davon am Samstag und in der Nacht zum Sonntag.

232 Verstöße bezogen sich auf das Verbot des Verweilens im öffentlichen Raum, wenn Gruppen von mehr als drei, aber unter 15 Personen angetroffen wurden. 33 Mal musste gegen Personen vorgegangen werden, die an einer Veranstaltung oder Ansammlung von mehr als fünf Personen im nicht öffentlichen Raum teilgenommen hatten. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Für beide Arten der Verstöße gegen die Corona-Verordnung sieht der aktuelle Bußgeldkatalog Bußgelder bis zu 1.000 Euro vor. In sieben Fällen wurden Anzeigen beispielsweise gegen die verantwortlichen Betreiber von Einrichtungen wie z.B. Gaststätten gefertigt, die verbotswidrig geöffnet hatten oder die sich nicht auf die Ausnahme des Straßenverkaufs beschränkten. Die Betroffenen erwarten Bußgelder zwischen 2.500 und 5.000 Euro. Über die Anzeigen hinaus wurden unzählige aufklärende Gespräche geführt, nach denen sich viele Personen auch einsichtig zeigten. Teilweise mussten aber auch Platzverweise ausgesprochen werden.

Der gravierendste Fall ereignete sich - wie bereits berichtet - am Freitagabend in Rottenburg, wo ein Gemeindevollzugsbediensteter bei einer Kontrolle mehrerer junger Leute von diesen tätlich angegriffen und verletzt wurde. (vgl. Pressebericht vom 29.03.2020/12.25 Uhr). Gegen vier Personen wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (ak)

Reutlingen (RT): Zigarettenautomat aufgebrochen

Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Ferdinand-Lassalle-Straße gewaltsam geöffnetet und ausgeplündert. Eine Polizeistreife entdeckte gegen 2.30 Uhr den aufgebrochenen Automaten und im Rahmen der weiteren Überprüfungen an der Einmündung der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße einen weiteren Zigarettenautomaten an dem ebenfalls versucht worden war, diesen gewaltsam zu öffnen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Pkw-Aufbruch in Neckarhausen

Eine offen auf dem Beifahrersitz eines VW Caddy liegende Geldbörse hat in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, elf Uhr, die Aufmerksamkeit eines Kriminellen auf sich gezogen. Der Unbekannte erspähte in dem in der Lange Straße geparkten Wagen den Geldbeutel, schlug das Beifahrerfenster ein und nahm das Portemonnaie an sich. Darin befanden sich neben Bargeld auch diverse Dokumente und Bankkarten. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Tübingen-Hirschau (TÜ): Einbruch in Gaststätte (Zeugenaufruf)

In eine Gaststätte in der Schulstraße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, brachen die Einbrecher eine Türe auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Gasträumen. Dort hebelten sie einen Warenautomaten auf und plünderte ihn aus, zudem ließen sie einen kompletten Zigarettenautomaten mitgehen. Dieser konnte später im Bereich der L 371, zwischen Tübingen und Hirschau, unter der Neckarbrücke, aufgebrochen und entleert aufgefunden werden. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum, insbesondere auch im Bereich der Neckarbrücke verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Dotternhausen (ZAK): Ins Schleudern gekommen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 34-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen auf der B 27 zwischen Rottweil und Balingen ereignet hat. Die Frau war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der Bundesstraße unterwegs, als sie aufgrund von Unachtsamkeit zwischen Dotternhausen und Erzingen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken übersteuerte sie ihren Wagen, geriet ins Schleudern und überfuhr einen Leitpfosten, bevor ihr Wagen erneut nach rechts von der Straße abkam, kippte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Die 34-Jährige musste anschließend von der Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das sie nach einer Untersuchung und ambulanten Behandlung aber wieder verlassen konnte. An ihrem Twingo entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Burladingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf schneeglatter Fahrbahn ist am Sonntagabend ein 23-Jähriger mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Fahrer war kurz vor 22 Uhr mit seinem Renault Clio auf L 449 von Neuweiler in Richtung Bitz unterwegs, als er in einem Waldstück auf der verschneiten Straße die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An dem Renault dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden sein. Er wurde anschließend abgeschleppt. (cw)

