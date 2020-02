Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Narrenbaum durch unbekannten Täter angesägt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Löffingen

Am Freitag, 21.02.2020, machte sich ein bislang Unbekannter gegen 05:55 Uhr am Narrenbaum auf dem Rathausplatz in Löffingen zu schaffen. Der Unbekannte, der von Zeugen gesehen wurde und in der Folge durch das Maienländer Tor flüchtete, hatte den Narrenbaum mit einer Handsäge angesägt. Der Baum fiel aber nicht um, da der Täter noch rechtzeitig durch die Zeugen gestört worden war. Der Täter wird als Jugendlicher oder junger Erwachsener mit normaler Statur und einer Größe von 165-175 cm beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze. Der Narrenbaum wurde von der Feuerwehr gekürzt und wieder sicher an seinem Standplatz verankert. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Löffingen unter 07654806060 zu melden.

