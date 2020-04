POL-RT: Verlorene Ladung; Unfallflucht; Einbruch, Brände

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen (RT): Ladung verloren

Wegen verlorener Ladung ist es am Donnerstagmittag auf der B 28 auf Höhe der Ausfahrt Metzingen Ost zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Ein 56-Jähriger war gegen 12.20 Uhr mit seinem Isuzu auf der B 28 unterwegs, als ihm auf einem Anhänger ein nur unzureichend gesicherter Hydraulikspalter verrutschte und auf die Fahrbahn stürzte. Dabei liefen mehrere Liter Hydrauliköl aus der Maschine aus und verteilten sich auf der Fahrbahn. Während der aufwändigen Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bad Urach zweitweise voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Pfullingen (RT): Überholmanöver unter Alkoholeinfluss

Seinen Führerschein abgeben musste ein 51-Jähriger, nachdem er am Donnerstagabend beim Überholen ein anderes Fahrzeug gestreift hatte und anschließend geflüchtet war. Der Mann war gegen 20.40 Uhr mit seinem VW Transporter auf der B 312 von Reutlingen in Richtung Eningen unterwegs. Bereits im Schreibengipfeltunnel soll er sehr dicht auf einen vorausfahrenden Opel Astra einer 28-Jährigen aufgefahren sein und dabei mehrfach die Lichthupe betätigt haben. Trotz des Überholverbots überholte er anschließend den Opel rechts über die Abbiegespur. Dabei streifte der VW den Opel. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 7.000 Euro zu kümmern fuhr der 51-Jährige weiter. Im Verlauf einer sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallverursacher wenig später ermittelt werden. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung, weshalb von der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (rn)

Römerstein-Böhringen (RT): Einbruch in Kassenraum

In den Kassenraum der Freizeitanlage in der Böhringer Straße ist ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Gegen 1.40 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlte den Kassenraum. Als er dabei die Alarmanlage auslöste, flüchtete er nach derzeitigen Erkenntnissen, ohne etwas gestohlen zu haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung bei der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang ergebnislos. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Heckenbrand

Der Brand einer Hecke hat am Donnerstagmittag in der Schlierbacher Straße für Aufregung gesorgt. Gegen 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem am Rand des Parkplatzes eines Schnellrestaurants eine Thuja-Hecke auf der Länge von etwa eineinhalb Meter in Flammen stand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Feuerwehrleuten anrückte, konnte der Brand von einer Mitarbeiterin einer nahegelegenen Tankstelle mit Handfeuerlöschern bereits weitestgehend gelöscht werden. Die Feuerwehr übernahm die restlichen Löscharbeiten. Wie sich herausstellte, hatten Arbeiten mit einem Unkrautbrenner die Hecke in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden blieb mit geschätzten 300 Euro überschaubar. (cw)

Burladingen (ZAK): Gebäudebrand

Eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe könnte nach derzeitigem Kenntnisstand möglicherweise die Ursache für den Brand eines Gebäudes in der Straße Am Peitschenmuseum gewesen sein. Am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, entdeckte ein Spaziergänger Flammen an der Außenwand des Gebäudes und verständigte geistesgegenwärtig einen Anwohner. Gemeinsam begannen sie den Brand zu löschen und alarmierten die Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften die Bekämpfung des Brandes, der sich mittlerweile in das Innere des Gebäudes ausgebreitet hatte, fortsetzte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf 30.000 Euro belaufen. Spezialisten der Spurensicherung und der Polizeiposten Burladingen haben die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

