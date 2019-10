Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrer war betrunken

Gronau (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer in deutlicher Schlangenlinie die Freiherr-von-Vincke-Straße, so dass er von der Polizei kontrolliert wurde. Der Alkoholtest deutet auf eine Blutalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille hin. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

