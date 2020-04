Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand (Balingen)

Reutlingen (ots)

Balingen-Zillhausen (ZAK): Brand einer Gartenhütte greift auf Wohngebäude über

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagmorgen gegen 00.20 Uhr in Zillhausen gekommen. Dort brannte im Eckweg zunächst eine Holzhütte vollständig nieder. Die Flammen griffen auf das direkt angrenzende Einfamilienhaus über und setzten den Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehren aus Zillhausen, Streichen, Frommern und Balingen waren mit acht Fahrzeugen und 30 Kräften vor Ort. Durch die Hitzeentwicklung entstand weiterer Sachschaden an einem Nachbargebäude. Glücklicherweise waren keine Verletzten zu beklagen, so dass der Rettungsdienst unverrichteter Dinge wieder abrücken konnte. Der entstandene Schaden wurde auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache, die derzeit unbekannt ist, dauern an. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt.

