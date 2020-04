Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brände, Schlägerei, Einbruch

Zwei Leichtverletzte nach Rotlichtfahrt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Freitagvormittag gegen 09.55 Uhr gekommen. Eine 68-Jährige wollte ordnungsgemäß mit ihrem Daimler von der Stuttgarter Straße in die Straße Am Heilbrunnen links abbiegen. Ein entgegenkommender 38-jähriger Audi-Fahrer wollte zuerst nach links in Richtung Metzingen abbiegen, entschied sich jedoch kurzfristig um und fuhr geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei missachtet er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und es kam zum Unfall. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

Reutlingen (RT): Beim Abbiegen mit dem Gegenverkehr kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitagabend um 17.15 Uhr gekommen. Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem Hyundai die Alteburgstraße und wollte nach links in die Hermann-Hesse-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie jedoch den entgegenkommenden 52-jährigen Fahrer eines Peugeot. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In Folge dessen schleuderte der Hyundai gegen einen Opel Corsa, welcher von einem 20-Jährigen gelenkt wurde. Die 42-jährige Unfallverursacherin verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Der Hyundai und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen versorgt. Während der Unfallaufnahme war die Alteburgstraße in ortsauswärtiger Richtung für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Römerstein (RT): Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim am Klingenberg hat sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Donnerstagabend auf Freitagabend unbemerkt Zutritt verschafft. Der Einbrecher schlug zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr ein Fenster ein und gelangte so in das Innere des Vereinsheims. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Pliezhausen (RT): Gartenhäuser abgebrannt (Zeugenaufruf)

Drei größere Gartenhäuser sind am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Brand geraten und bis auf die Grundmauern abgebrannt. Passanten meldeten einen Feuerschein und Brandgeruch im Bereich Pliezhausen. Bei der sofortigen Überprüfung wurden insgesamt drei, jeweils mehrere Meter auseinanderstehende, lichterloh brennende Gartenhäuser entlang des Neckartalradweges zwischen Oferdingen und Mittelstadt unterhalb von Pliezhausen, festgestellt. Die Feuerwehren Reutlingen, Pliezhausen und Mittelstadt, die mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten die Gartenhäuser ab. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 - 200.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht unter Tel. 07121/942-3333 Zeugen, die Hinweise geben können. Erste Ermittlungen richten sich gegen einen 30-jährigen Mann, der im Rahmen der Sofortfahndung in Tatortnähe angetroffen wurde.

Esslingen (ES): Mit Eisenstange zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter Tel. 0711/3990-330 Zeugen, die am Freitagabend gegen 19.50 Uhr eine Auseinandersetzung vor dem Bahnhofskiosk beobachtet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 19.30 Uhr zwei Männer auf dem S-Bahn-Steig zunächst in einen verbalen Streit. Zirka 20 Minuten später trafen die Beiden vor dem Bahnhofskiosk erneut aufeinander, wobei der bislang unbekannte Täter mit einer Eisenstange auf den Kopf des deutlich alkoholisierten 38-jährigen Geschädigten einschlug und anschließend flüchtete. Der Geschädigte musste vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in eine Klinik verbracht werden. Der Täter wurde als männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß mit normaler Statur beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine helle Jacke und eine helle Basecap.

Weilheim/Teck (ES): Rettungskräfte im Großeinsatz

Zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei ist es am Freitagabend in Weilheim/Teck gekommen. Gegen 21.40 Uhr meldete ein Bewohner in der Brunnenstraße über Notruf, dass er sich im ersten Obergeschoss aufhalten würde, das Treppenhaus voller Qualm sei und er dadurch das Haus nicht mehr verlassen könne. Vor Ort wurde schließlich festgestellt, dass das Treppenhaus aus zunächst unbekannter Ursache völlig verraucht war. Die Feuerwehr musste deshalb insgesamt drei Personen über die Drehleiter aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Bei der Suche nach der Ursache für die starke Rauchentwicklung konnte im Erdgeschoss ein Schwelbrand festgestellt werden, der vermutlich durch Überhitzung einer Stromleitung entstanden war und von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Nachdem das Gebäude ausreichend belüftet wurde, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Feuerwehr Weilheim war mit fünf Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz. Vom Polizeirevier Kirchheim waren insgesamt drei Fahrzeuge und sechs Beamte eingesetzt. Der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen, einem Notarzt und weiteren 15 Kräften vor Ort. Insgesamt wurden sechs Personen vom Rettungsdienst untersucht. Es waren jedoch glücklicherweise keine Verletzte zu beklagen. Der Sachschaden am Gebäude dürfte ca. 25.000 Euro betragen.

Tübingen (TÜ): Betrunkener leistet Widerstand bei Kontrolle

Mit einem renitenten Betrunkenen haben es Beamte der Polizeihundeführerstaffel in den frühen Morgenstunden des Samstages gegen 02.20 Uhr zu tun gehabt. Zunächst wurde der Polizei eine betrunkene Person an einer Tankstelle in der Reutlinger Straße gemeldet, die den laufenden Betrieb stören würde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurden diese von dem 22-Jährigen sofort mit nicht zitierfähigen Ausdrücken beleidigt. Weiterhin verweigerte er die Herausgabe seines Ausweises. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle wehrte sich der 22-Jährige so heftig, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden. In die Personenkontrolle mischten sich noch sechs unbekannte Personen ein, welche die eingesetzten Beamten ebenfalls beleidigten und filmten, jedoch beim Eintreffen der Unterstützungskräfte in unbekannte Richtung flüchteten. Der 22-jährige Randalierer wurde in Gewahrsam genommen und durfte den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen verschiedener Straftatbestände eingeleitet.

Burladingen (ZAK): Erneuter Gebäudebrand (Zeugenaufruf)

Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit hat es im alten Bahnhof Killer, in dem das Deutsche Peitschenmuseum untergebracht ist, gebrannt. Wie bereits berichtet (siehe Pressemeldung des PP Reutlingen vom 03.04.2020, 12.25 Uhr, https://bit.ly/3dNC3ap ) brannte es am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr, wonach Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand. Am Samstagfrüh gegen 3.50 Uhr wurde an derselben Örtlichkeit nochmals ein Brand gemeldet, weshalb nun wegen Brandstiftung gegen Unbekannt ermittelt wird. Die Feuerwehr Killer konnte mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften die Brandstelle löschen, der entstandene Sachschaden nach beiden Bränden wurde auf insgesamt etwa 60.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Burladingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang der beiden Fälle. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Tel. 07471/98800 erbeten.

Rangendingen (ZAK): Fahrzeugbrand

Vollständig ausgebrannt ist am Freitagnachmittag ein Pkw in Rangendingen. Kurz nach 14 Uhr befuhr eine 60-jährige Mercedeslenkerin die Hechinger Straße, als sie von einem nachfolgenden Lkw-Fahrer auf Flammen unter ihrem Fahrzeug aufmerksam gemacht wurde. Nachdem sie mit ihrem Fahrzeug beiseite fuhr, schlugen bereits Flammen unter dem Fahrzeug hervor. Versuche, den Brand mittels Feuerlöscher einzudämmen, führten nicht zum Erfolg, sodass das Fahrzeug bis zum Eintreffen der Feuerwehr Rangendingen vollständig ausbrannte. Weder die Fahrzeuglenkerin, noch ihr 32 Jahre alter Beifahrer wurden hierbei verletzt. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Das Fahrzeugwrack wurde durch einen Abschleppdienst entfernt.

Albstadt (ZAK): Frontalzusammenstoß im Tunnel

Ein Unfall mit drei Verletzten hat sich am Freitagnachmittag in Albstadt-Laufen ereignet. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 55-jährige VW-Lenkerin die B 463 von Albstadt kommend in Richtung Balingen. Im "Laufener Tunnel" kam sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und fuhr seitlich in einen entgegenkommenden Audi, der von einem 42 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Durch den Aufprall wurde der VW komplett auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und prallte frontal in einen Pkw Renault, mit dem ein 27-Jähriger in Richtung Albstadt fuhr. Durch die Kollision wurde die Unfallverursacherin schwer, die beiden anderen Fahrzeuglenker leicht verletzt. Die Schwerverletzte, sowie der 27-jährige Renault-Lenker wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 53.000 Euro. Die Bundesstraße 463 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

