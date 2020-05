Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Nauort, L 306 (ots)

Ein PKW-Fahrer befuhr am 07.05.20 um 12:35 Uhr die L 306 von Nauort in Richtung Stromberg. Er wurde durch ein anderes Fahrzeug abgedrängt. Der PKW-Fahrer musste ausweichen und fuhr in die angrenzende Straßenböschung. Der Verursacher fuhr einfach in Richtung Nauort weiter. Von dem flüchtenden PKW ist nur bekannt, dass es sich um einen großen dunklen Wagen handelt. Zeugenhinweise an die Polizei in Höhr-Grenzhausen, Tel.: 02624-94020.

