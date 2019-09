Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 12.09.2019 gegen 13:10 Uhr machte sich ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Homburger Straße abgestellter Pkw selbständig, weil er offenbar nicht gegen Wegrollen gesichert war. Der Wagen der 42-Jährigen rollte auf dem leicht abschüssigen Parkplatz in einem Bogen rückwärts und stieß mit einem geparkten Pkw zusammen, an dem durch den Anstoß Sachschaden von ca. 2.000 EUR entstand. Weiterhin beschädigte der wegrollende Pkw das Werbeschild eines Cafes, das neben dem beschädigten Pkw gestanden hatte, und verursachte dabei weiteren Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Der Schaden am unfallverursachenden Fahrzeug beträgt ca. 500 EUR.

Die Unfallverursacherin wurde gebührenpflichtig verwarnt.

