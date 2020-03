Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf Aldi Parkplatz

Nassau (ots)

Am 29.02.2019 ereignete sich in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Aldiparkplatz in Nassau. Hierbei wurde ein parkender Pkw, Opel Grandland, seitlich von einem anderen Fahrzeug, verm. beim Ein-oder Ausparken, touchiert. Hierbei entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

