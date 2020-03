Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Seniorenwohnheim

Diez (ots)

Am Morgen des 01.03.2020 wurde durch eine Mitarbeiterin eines Seniorenwohnheims im Christiansweg in Diez gemeldet, dass dort aus einem Aufenthaltsraum der Angestellten eine Geldbörse sowie die beiden Fahrzeugschlüssel der diensthabenden Angestellten entwendet wurden. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich dann jedoch heraus, dass ein oder mehrerer unbekannte Täter sich auf eine nicht bekannte Art Zugang zum Gebäudekomplex verschafft hatten. Dort wurden gewaltsam mehrere Türen in der Verwaltung sowie im Küchenbereich geöffnet und nach erstem Erkenntnisstand geringe Mengen Bargeld entwendet. Die auf der Straße parkenden Pkw der Angestellten wurden mittels der entwendeten Schlüssel geöffnet und ebenfalls nach Wertgegenständen durchsucht. Der Tatbegehung kann auf den Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise werden an die Polizei Diez unter der Tel.-Nr. 06432-6010 erbeten.

