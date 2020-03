Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen an Pkw

Diez/Altendiez (ots)

Gleich zwei Fälle von Sachbeschädigung an Pkw wurden am Wochenende bei der Polizei Diez angezeigt. Im ersten Fall stellte der Geschädigte seinen Pkw am Abend des 27.02.2020 auf dem Parkplatz des Rathauses in Altendiez ab. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass der linke Vorderreifen des Pkw aufgeschnitten worden war.

Zu einem weiteren Fall kam es im Basaltring in Diez. Dort hatte der Geschädigte seinen Pkw in der Nacht vom 28. auf den 29.02.2020 auf der Straße vor seinem Wohnhaus abgestellt und morgens feststellen müssen, dass in den rechten Vorderreifen seines Pkw mehrere Nägel eingeschlagen waren, wodurch der Reifen irreparabel beschädigt wurde.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell