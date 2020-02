Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fußgängerin auf Fußgängerüberweg angefahren und leicht verletzt ***Suche nach Unfallzeugen***

Neuhäusel (ots)

Am Mittwoch, den 26.02.2020 um 19.24 Uhr überquerte eine 48-jährige Fußgängerin in der Ortschaft Neuhäusel die Eitelborner Straße in Richtung des dortigen Rewe-Marktes. Nachdem die Lichtzeichenanlage des Fußgängerüberweges für sie Grünlicht zeigte und sie selbigen fast vollständig überquert hatte, wurde sie von einem Pkw angefahren. Dieser bog zuvor in die Eitelborner Straße ein und berührte sie mit dessen Heck. Hierauf kam die Frau zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Sprunggelenk zu. Nach dem Sturz sei ihr eine unbekannte Frau zu Hilfe geeilt. Die Geschädigte versäumte es, die Personalien dieser Frau zu notieren. Die Frau sowie weitere mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen. Bei dem flüchtigen Pkw dürfte es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben, dessen linkes Rücklicht beschädigt war.

