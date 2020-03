Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Diez (ots)

Am Nachmittag des 29.02.2020 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez in der Parkstraße einen 24-jährigen Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Diez. Bei ihm konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amfetamin und Cannabis. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt und wird zwecks Entziehung der Fahrerlaubnis an die zuständige Verwaltungsbehörde weitergeleitet. Weiterhin wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

