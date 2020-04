Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Niedereschach OT Fischbach

VS) Einbruch in Geräteschuppen (14.04.2020)

Niedereschach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen Im Vogelsang, der im Zeitraum von 11.04. bis 14.04.2020 begangen wurde. Unbekannte Tatverdächtige brachen das Türschloss auf und gelangten so in den Holzschuppen, aus dem sie eine mit Benzin betriebene Motorhacke und ein etwa 30 Jahre altes Honda Mokick stahlen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 / 601-0, zu melden.

