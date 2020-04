Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

VS) Sachbeschädigung an geparktem Pkw (15.04.2020)

Tuningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten roten Toyota Yaris, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Karpfenweg begangen wurde. Unbekannte zerkratzten die Heckklappe des Autos. Der so verursachte Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell