POL-PDMT: Brand eines Gartenhauses

Am Sonntagmorgen, gegen 08:30 Uhr, kam es zum Brand eines Gartenhauses in Nistertal, Büdinger Straße. Ein Gartenhaus war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer war auf angrenzende Fichten übergegriffen. Weiter wurden durch den Brand zwei Fahrzeuge beschädigt, die in der Nähe des Gartenhauses abgestellt waren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf c. 30.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

