Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Hachenburg (ots)

Vermutlich in der Nacht vom Freitag, 08.05.2020, auf Samstag, 09.05.2020, wurden durch bislang unbekannte Täter die Holzplanken einer Sitzbank in der Lohmühle (Verbindungsweg Schwimmbad - Bootsweiher) abgerissen und auf dem Fußweg eine Feuerstelle entzündet. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell