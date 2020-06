POL-KN: (Oberndorf) Roller-Fahrer fährt nach Unfall davon 18.6.20

Polizeipräsidium Konstanz

Ein dumpfer Knall hat einen Autobesitzer in der König-Wilhelm-Straße am Donnerstag gegen 20.45 Uhr aufgeschreckt. Als er aus dem Fenster blickte, sah er einen Rollerfahrer, der angab, lediglich gestürzt zu sein. Als der 39-jährige zu seinem Fahrzeug kam, stellte er aber einen Schaden an der Karosserie seines Renault fest, den die Polizei auf 1.000 Euro schätzt. Der Rollerfahrer, der etwa 15 Jahre alt war und dunkle Haare hatte, war aber bereits verschwunden. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Oberndorf unter 07423 8101-0 entgegen.

