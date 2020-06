Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/RW) Vespa-Fahrerin stürzt in der Kurve 18.6.20, 18 Uhr

Oberndorf-Aistaig (ots)

Ordentlich verschätzt hat sich eine 35-jährige Fahrerin eines Rollers am Donnerstagabend in einer Kurve. Bei zu viel Schräglage setzte das Leichtkraftrad mit dem Ständer auf, weswegen sie stürzte und sich leicht verletzte. Die Frau war auf der Bergstrecke von Aistaig in Richtung Weiden unterwegs und nahm die erste Kehre viel zu flott. Bei dem Unfall erlitt sie mehrere Schürfungen, weshalb sie in eine Klinik eingeliefert werden musste. An der Vespa der Frau entstand nur geringer Schaden.

