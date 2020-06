Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Versuchter Betrug durch angebliche Gewinnspielteilnahme (16.06.2020)

Trossingen (ots)

Ein unbekannter Anrufer kontaktierte am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr einen 63-jährigen Geschädigten an dessen Festnetzanschluss und gab dem 63-Jährigen vor, dieser sei Teilnehmer eines Gewinnspiels mit monatlichen Lotteriekosten in Höhe von 97 Euro. Er wolle nun lediglich die Richtigkeit der beim Anbieter eingetragenen Bankverbindung überprüfen und verifizieren.

Der Angerufene stellte seine Teilnahme an einem Gewinnspiel in Abrede, was den Anrufer bewegte, auf seine erste erfolglose Täuschungshandlung mit dem Angebot einer Reduktion der Laufzeit des Abonnements von einem Jahr auf drei Monate einen zweiten Täuschungsversuch draufzusetzten.

Der Geschädigte fiel auch nicht auf die zweite Täuschung herein, beendete das Gespräch und teilte den Sachverhalt dem Polizeiposten Trossingen mit, wo ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs eingeleitet wurde. Dem 63-Jährigen Opfer ist kein Schaden entstanden.

Informationen zum Schutz vor solchen Betrugsmaschen werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter der Fundstelle

Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

bereitgestellt.

