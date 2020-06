Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aixheim

TUT) Verkehrsunfall mit Sachschaden (17.06.2020)

Aldingen-Aixheim (ots)

7.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Zusammenstoßes, der sich am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr an der Einmündung der Aldinger Straße in die Neuhauser Straße ereignete.

Die 44-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta befuhr die Aldinger Straße aus Richtung Aldingen und bog an der Einmündung nach links in die Neuhauser Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 54-jährigen Lenkers eines Kia Rio, der die Neuhauser Straße aus Richtung Neuhaus befuhr und seinerseits an der Einmündung nach links in die Aldinger Straße einbog.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

