Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gefährliches Überschreiten der Bahngleise (17.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Nicht schnell genug ging offensichtlich dem einen oder anderen Bahnreisenden am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr die Aufhebung kurzzeitiger Behinderungen auf dem Weg zu den Bahngleisen.

Eine Fachfirma war im Auftrag des Gebäudeeigentümers mit Revisionsarbeiten an einem Rolltor beschäftigt, weshalb der Weg in die Bahnunterführung für wenige Minuten nicht möglich war. Mehrere Bahnreisende ließen sich dazu hinreißen, durch Überschreiten der Bahngleise auf ihren Bahnsteig zu gelangen, obwohl die Arbeiten an dem Rolltor nur kleinere Wartezeiten in Anspruch genommen hätte und das pünktliche Erreichen der Bahnsteige gleichwohl gewährleistet war.

Das lebensgefährliche Verhalten mehrerer Fahrgäste der Deutschen Bahn erforderte schließlich den Einsatz einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen zur Gefahrenabwehr. Fahrgäste zeigten sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten teilweise uneinsichtig hinsichtlich ihres Verhaltens.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell