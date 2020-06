Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/RW) Zu schnell in die Kurve 17.6.20, 18.45 Uhr

Villingendorf (ots)

Zu schnell ist ein 18-jähriger Audi-Fahrer am Mittwochabend zwischen Talhausen und Villingendorf in die Kurve gefahren. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 65-jähriger BMW-Fahrer entgegen kam. Dieser und der Unfallverursacher wurden durch den Frontalaufprall schwer verletzt. Die 62-jährige Beifahrerin im BMW zog sich leichte Verletzungen zu. Die Schäden an den Unfallfahrzeugen schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

