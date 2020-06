Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/RW) Potentieller Einbrecher geschnappt 17.6.20, 22.30 Uhr

Vöhringen (ots)

Eine Polizeistreife hat am Mittwochabend möglicherweise einen Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter vereitelt. Bei einer Streifenfahrt im Industriegebiet nahe der Autobahnauffahrt sahen die Beamten, wie zwei dunkel gekleidete Männer plötzlich in einer Hecke verschwanden. Bei der anschließenden Suche trafen die Polizisten auf einen der Verdächtigen und kontrollierten ihn. Weil der rumänische Staatsangehörige unter anderem eine Maske mit Sehschlitzen, Handschuhe und eine Elektrosäge dabei hatte, wurde er festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Mit mehreren Streifen überprüften die Beamten die Gebäude in der Nähe auf mögliche Einbrüche. Die zweite Person ist geflüchtet. Von ihr fehlt bislang jede Spur. Die Polizei prüft nun, ob der 61-jährige, der zur Abschiebung in den Fahndungssystemen ausgeschrieben ist, woanders bereits Straftaten begangen hat.

