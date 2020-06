Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K 5563

Landkreis Rottweil) Vier Verletzte bei einem Autounfall (17.06.2020)

K 5563 / Dunningen (ots)

Vier leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und rund 11.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf der K 5563 ereignet hat. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Kreisstraße von Dunningen kommend in Richtung Bösingen. Nach der Einmündung zur Emil-Maier-Straße kam der 61-Jährige laut seinen Angaben aufgrund Sekundenschlafs auf die linke Fahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford einer 21-Jährigen. Hierbei schlug sich der Opel-Fahrer, der nicht angeschnallt war, seinen Kopf an der Windschutzscheibe an. Dieser sowie die 21-jährige Ford-Fahrerin und ihre drei Mitfahrer wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Kreisstraße bis 23 Uhr gesperrt.

