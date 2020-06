Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Außenbestuhlung einer Pizzeria gestohlen (17.06.2020)

Donaueschingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der in der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag bei einer Pizzeria in der Hagelrainstraße begangen wurde. Unbekannte entwendeten insgesamt 7 Stühle im Gesamtwert von rund 210 Euro, die ungesichert im Außenbereich der Gaststätte abgestellt waren. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Möbel geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

