Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Brand von Bauschutt in einem Abrisshaus in Brake

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag, 19.04.2020, 21:17 Uhr, in einem zum Teil abgerissenen Gebäude in der Bahnhofstraße in Brake dort gelagerter Bauschutt in Brand.

Durch die 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brake, die mit insgesamt fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort waren, konnte der Brand schnell gelöscht und größerer Schaden verhindert werden.

Der Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell