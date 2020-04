Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Brand eines Schuppens

Delmenhorst (ots)

Am 19.04.2020, 12:32 Uhr kam es in Dötlingen, Ortsteil Busch, in der Straße Olen Oort zum Brand eines Schuppens. Nach Sägearbeiten geriet ein als Holzlager genutzter Schuppen in Brand und wurde dabei stark beschädigt. Ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dötlingen, Neerstedt und Wildeshausen wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt und konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus verhindern. Während der Löscharbeiten musste aufgrund der Rauchentwicklung die angrenzende Bahnlinie gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ca. 20.000,- Euro Sachschaden.

