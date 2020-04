Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit Verletzten

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall

Ort: 26937 Stadland -OT Augustgroden, K 197 (Bäderstraße), Höhe Haus-Nr. 56 Zeit: Samstag, 18.04.2020, gg. 16:30 Uhr

Zur genannten Zeit befährt eine 29-jährige Pkw-Fahrerin (VW Golf) die Bäderstraße in Richtung Butjadingen. Auf dem Beifahrersitz saß ihr 37-jähriger Ehemann, auf der Rücksitzbank die beiden Kinder (2 Jahre, 4 Monate; ordnungsgemäß gesichert). In Höhe Haus-Nr. 56 wollte die Pkw-Fahrerin dann nach links auf eine Hofeinfahrt einbiegen. Dieses Abbiegen erkannte ein in gleicher Richtung fahrender 57-jähriger Pkw-Fahrer (VW Caddy) nicht. Er wollte das Fahrzeug genau in diesem Augenblick überholen. Trotz einer Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern.

Die Pkw-Fahrerin und der Pkw-Fahrer wurden beide schwer verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Oldenburger Krankenhaus geflogen; der Mann mit einem Rettungswagen in das Klinikum Reinkenheide gefahren. Die Frau erlitt mehrere Rippenbrüche sowie diverse Prellungen; der Mann Verletzungen im Brustbereich. Die Verletzungen sind nicht lebensgefährlich.

Der Ehemann sowie die 2-jährige Tochter wurden leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Der 4 Monate alte Sohn blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw musste die Bäderstraße für ca. 3 Stunden gesperrt werden.

