POL-DEL: Polizei Nordenham: Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Delmenhorst (ots)

Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens Nordenham, 17.04.2020, 23:40 Uhr Martin-Pauls-Straße, 26954 Nordenham

Am 17.04.2020, gegen 23:40 Uhr, können auf der Martin-Pauls-Straße in Nordenham durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Nordenham mehrere Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Der hiernach folgenden Verkehrskontrolle entzieht sich der Fahrer eines BMW, indem er sich mit überhöhter Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Licht vom Kontrollort entfernt. Die Beamten konnten das Kennzeichen des Pkw ablesen und den Fahrer so an der Halteranschrift antreffen. Die weiteren beteiligten Pkw entfernten sich in Richtung Stadtmitte. Aufgrund des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen erwartet den 19-jährigen Nordenhamer nun ein Strafverfahren. Wer weitere, sachdienliche Hinweise (auch zu dem beschriebenen Fluchtverhalten und bereits befragte Augenzeugen) geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, unter Tel.: 04731/ 9981-0, zu melden.

