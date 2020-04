Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person und Vollsperrung der BAB 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 17. April 2020 um 15:50 Uhr, ereignet sich im Bereich der Gemeinde Stuhr (Landkreis Diepholz) auf der BAB 1, kurz vor dem Autobahndreieck Stuhr in Fahrtrichtung Osnabrück, ein Verkehrsunfall. Aufgrund eines Reifenschadens am Auflieger lenkt ein 42jähriger Sattelzugfahrer aus Polen sein Gespann auf den Pannenstreifen der BAB 1. Ein nachfolgender 36jähriger Fahrer eines Peugeot Cabrio aus Buxtehude hält nach Zeugenangaben seinen PKW auf dem Hauptfahrstreifen an und verlässt sein Fahrzeug, um vor ihm befindliche Reifenteile von der Fahrbahn zu räumen. Als sich der PKW Fahrer wieder in seinem Fahrzeug befindet, fährt ein nachfolgender 61jähriger mit seinen Sattelzug aus Polen auf das Cabrio auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird der alleinige Fahrzeuginsasse aus dem PKW auf den linken Fahrstreifen der dreispurigen BAB geschleudert. Dort wird er von einem PKW Mercedes, welcher von einem 41jährigen aus Bremen geführt wird, erfasst. Infolge des Unfallgeschehens erleidet der 36jährige tödliche Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie den erforderlichen Bergungs- und Rettungsarbeiten war die Einrichtung einer Vollsperrung der BAB 1 in Richtung Osnabrück für ca. fünf Stunden notwendig, welche durch die Autobahnmeisterei Hemelingen vorgenommen wurde. Es bildete sich ein Rückstau von zweitweise 10 Kilometern Länge.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt

