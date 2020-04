Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Sachschaden ist am Donnerstag, 15. April 2020, 19:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden.

Eine 53-jährige Frau aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit ihrem schwarzen VW Golf den linken Fahrtstreifen der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Bahnhof. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein älterer Mann mit einer grauen Mercedes Limousine. In Höhe der 'Grüne Straße' kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Fahrer des Mercedes seine Fahrt fortsetzte, fuhr die 53-Jährige auf einen Parkplatz und begutachtete die entstandenen Schäden an ihrem VW. Der vordere, rechte Kotflügel, die vordere Stoßstange und das rechte Vorderrad wiesen Beschädigungen auf, die bei der späteren Unfallaufnahme durch die Polizei auf 2.000 Euro geschätzt wurden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet und Hinweise zum grauen Mercedes, an dem Schäden an der linken Seite entstanden sein müssen, geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (435654).

