Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 47-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag, 16. April 2020, 07:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt.

Der Mann aus Ganderkesee befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Birkenheider Straße in Richtung Havekost. Ein 25-jähriger Mann aus Ganderkesee war mit seinem Ford auf der Straße 'Am Kamphusmoor' unterwegs und wollte an der Einmündung zur Birkenstraße nach rechts in Richtung B213 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers, der sogar noch nach links auswich. Durch den Zusammenstoß zwischen der Pkw-Front und dem Hinterrad des Fahrrades verlor der 47-Jährige die Kontrolle und kam zu Fall. Er klagte über Schmerzen am Bewegungsapparat, wurde von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt und in ein Krankenhaus gefahren.

Die entstandenen Schäden waren minimal.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell