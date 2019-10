Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Verdacht des bandenmäßigen Diebstahls

Neustrelitz (ots)

Am 14.10.2019 gegen 18:15 Uhr haben die Beamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz in der Strelitzer Chaussee ein auffälliges Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen festgestellt. Das Fahrzeug fuhr zunächst die Strelitzer Chaussee aus Richtung Kühlhausberg kommend in Richtung Kaufland und konnte dann in der Friedrich-Wilhelm-Straße auf Höhe der Einfahrt zum Bahnhof gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug befanden sich drei 43-, 21- und 28-jährige georgische Staatsangehörige. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges haben die Beamten in verschiedenen Rucksäcken insgesamt 121 lose Zigarettenpackungen und drei hochwertige Jeans mit intakten Diebstahlssicherungen aufgefunden. Zudem fanden die Beamten ein iPhone11+, welches nach Diebstahl am 12.10.2019 in einem Supermarkt in Stendal zur Fahndung ausgeschrieben wurde und eine selbstgebaute und präparierte Tasche, welche augenscheinlich zur Überwindung der Diebstahlssicherungen dient.

Da der Verdacht des Bandendiebstahls bestand, wurden die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt und die drei Georgier festgenommen und zum Polizeihauptrevier Neustrelitz verbracht. Hier wurden die drei Tatverdächtigen am heutigen 15.10.2019 durch die Beamten der Kriminalkommissatsaußentelle Neustrelitz erkennungsdienstlich behandelt und als Beschuldigte vernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden die drei Tatverdächtigen auf Weisung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Nachmittag des 15.10.2019 wieder entlassen.

Die Ermittlungen wegen des Bandendiebstahls dauern an. Es gilt auch zu ermitteln, wo die einzelnen Zigarettenpackungen und die drei Jeans entwendet wurden.

