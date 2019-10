Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Pkw Ford Mondeo

Malchin (ots)

In der Zeit vom 13.10.2019 19:00 Uhr bis 14.10.2019 08:30 Uhr kam es in der Breiten Straße, Höhe Nr. 31, in Malchin zum Diebstahl eines Pkw Ford.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der Geschädigte seinen Pkw in der Breiten Straße in Malchin am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Am Morgen des 14.10.2019 musste er feststellen, dass sein Fahrzeug entwendet wurde.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw Ford Mondeo in der Farbe Weiß vom Baujahr 2017, welcher das Keyless-Go System besitzt. Als Besonderheit an diesem Fahrzeug ist zu nennen, dass dieses einen vollständig schwarzen Frontgrill besitzt und die Stoßstange hinten leicht zerkratzt ist. Der Stehlgutwert beträgt ca. 15.000EUR.

Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 231 224 entgegen.

