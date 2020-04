Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Brand einer Terrassenüberachung

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst, Hasberger Straße Sonnabend, 18.04.2020, gegen 05:20 Uhr

Zur genannten Zeit bemerken Anwohner ein Feuer auf einem Grundstück in der Hasberger Straße in Delmenhorst. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Terrassenüberdachung in Brand, auf der Terrasse befindliche Gegenstände sowie die Gebäudefassade des Reihenhauses wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte durch einen Löschzug der Berufsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst abgelöscht werden. Die Bewohner, ein 58-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau, konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

