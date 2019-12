Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Königsberger Straße

Diebe kommen durch Terrassentür

Coesfeld (ots)

Durch eine unverschlossene Terrassentür gelangten Diebe am Dienstag in ein Einfamilienhaus an der Königsberger Straße. Im Haus stahlen sie zwei Mobiltelefone und einen goldenen Ring. Die Tatzeit liegt zwischen 12 und 13.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden.

