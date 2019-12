Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Gerleve

Autofahrer missachtet Vorfahrt

Coesfeld (ots)

Ein verletzter Autofahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag gegen 17 Uhr am Abzweig Gerleve. Ein 30-jähriger Coesfelder befuhr mit seinem Transporter die K53 und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die B525 abzubiegen. Dabei übersah er einen 20-jährigen Recklinghäuser der mit seinem Auto die B525 in Richtung Coesfeld befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Recklinghäuser wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Auto des Recklinghäusers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

