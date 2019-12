Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Flurstraße

Opel Astra nach Unfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Einen grauen Opel Astra von Baujahr 2007 sucht die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht vom Montag (16.12.) gegen 22.30 Uhr. Zu dem Zeitpunkt befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Astra die Flurstraße in Richtung Kampstraße. Dort streifte er einen geparkten weißen Dacia Duster. Dieser wurde am Außenspiegel beschädigt. Der Astra verlor an der Unfallstelle eine Spiegelabdeckung, anhand derer der Polizei die Zuordnung des Fahrzeuges möglich war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell