Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: "Tag der offenen Tür" bei der Bundespolizei in Klingenthal

Bild-Infos

Download

Klingenthal (ots)

Am kommenden Samstag, den 14. September 2019, lädt die Bundespolizeiinspektion Klingenthal von 10:00 bis 14:00 Uhr zu einem "Tag der offenen Tür" ein.

Dann präsentiert sich in der Klingenthaler Dürrenbachstraße 20 die Bundespolizei mit zahlreichen Angeboten für alle Altersgruppen.

Kleine und große Kinder können basteln oder sich bei einem Quiz beweisen, für Jugendliche und weitere Interessenten ist ein Einstellungsberater vor Ort. Es gibt Präventionsangebote zu Taschendiebstahl und Geocaching, eine "Blaulichtmeile", in der neben der Bundespolizei weitere Sicherheitspartner wie das Technische Hilfswerk, die Feuerwehr, die Bergwacht und andere präsent sein werden.

Spitzensportler Björn Kircheisen - Bundespolizist aus der Region - wird als Gast erwartet und für eine Autogrammstunde zur Verfügung stehen.

Diese und weitere Attraktionen sollen allen Gästen den Rahmen bieten, um mit "ihrer" Bundespolizei ins Gespräch zu kommen. Herzlich eingeladen sind alle, die einmal hinter die Kulissen schauen und ihre Bundespolizei noch besser kennenlernen möchten.

Parkmöglichkeiten befinden sich an der Bahnhofstraße und in der Dürrenbachstraße, die entsprechend beschildert sind. Ebenso steht der Parkplatz am Schulzentrum (Reitplatz) zur Verfügung.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein, alle Einnahmen des Tages - unter anderem aus einem Kuchenbasar - gehen an den vogtländischen Hospiz- und Beratungsdienst "NÄCHSTENLIEBE" e. V.

Rückfragen bitte an:



Eckhard Fiedler

Bundespolizeiinspektion Klingenthal

Mobil: 0151/649 748 47

E-Mail: bpoli.klingenthal.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell