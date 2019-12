Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg

Heimkehrer verschreckt Diebe

Coesfeld (ots)

Ein heimkehrender Bewohner verschreckte am Dienstag in Osterwick einen Dieb aus seinem Haus. Als der Mann gegen 18.40 Uhr nachhause zurückkehrte, hörte er ein unbekanntes Geräusch. Bei der Nachschau sah er eine männliche Person in Richtung Friedhof weglaufen. Er stellte fest, dass der bislang unbekannte Dieb eine Bohrmaschine und eine Tropete zum Abtransport bereitgestellt hatte. Er war durch eine unverschlossene Nebeneingangstür in das Gebäude gelangt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

