Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizewi Wildeshausen: Einbruch in Bäckerei +++ Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hatten-Sandkrug - Einbruch in Bäckerei-

In der Nacht zum 18.04.2020 hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zum Cafe´-Bereich einer Bäckerei in der Bahnhofstraße auf. Die Täter stiegen in das Geschäft ein. Nach bisherigen Erkenntnis wurde aus der Bäckerei jedoch nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hude - Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht-

Am 18.04.2020 zwischen 09:00 und 09:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Hude, Burgstraße, ein schwarzer Pkw Renault Megane im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hude unter Tel.: 04408-8066980 in Verbindung zu setzen.

